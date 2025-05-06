هشام طلعت مصطفى: الأعمال الإنشائية في مشروع ساوث ميد لم تحدث في تاريخ مصر

قال رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن الأعمال الإنشائية التي تُنفذ في مشروع "ساوث ميد" لم تحدث في تاريخ مصر، حيث يُنفذ 100 مليون متر مكعب من أعمال التسويات لإنشاء مصاطب ترتفع تدريجيًا من مستوى البحر وحتى ارتفاع يصل إلى 60 مترًا بنهاية المشروع، لضمان أن كل الوحدات بـ"ساوث ميد" ترى البحر مباشرة.

أضاف "طلعت"، خلال استضافته ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، اليوم الإثنين، أن مشروع "ساوث ميد" مُصمم لضخ 2 مليون متر مكعب من مياه البحر إلى البحيرات الصناعية "لاجونز" داخل المشروع يوميًا، وهذه من أكبر المشروعات في العالم التي تضخ هذا الكم من مياه البحر إلى "لاجونز"، على أن يتم تغيير هذه المياه في جميع البحيرات خلال 4 أيام، عبر مضخات ضخمة داخل عمق البحر 5 كيلومترات لطردها إلى داخل البحيرات في المشروع لتصبح صافية، وستتكلف هذه الأعمال وحدها 150 مليار جنيه.

قال هشام طلعت مصطفى، إن مجموعة طلعت مصطفى تستهدف تنفيذ أعلى المعايير في العالم بجميع مراحل مشروع "ساوث ميد"، لجذب أعلى شريحة سياحة في العالم، مستعرضًا موقع مشروع "ساوث ميد"، والذي يقع على بعد 18 كيلومترًا من مطار العلمين، وعلى بعد ساعات قليلة من وجهات سياحية عالمية، حيث يبعد عن إسطنبول ساعتين، وروما 3 ساعات، ومدريد ولندن والرياض في 4 ساعات، ومن المطار إلى المشروع خلال 15 دقيقة