أحمد علي: المنافسة على لقب الدوري اشتعلت بعد خسارة بيراميدز وفوز الأهلي

أكد أحمد علي نجم الأهلي الأسبق، أن المنافسة على لقب الدوري المصري اشتعلت بعد خسارة بيراميدز من فاركو، والفوز الكبير الذي حققه الأهلي على حرس الحدود، بخماسية نظيفة.

قال أحمد علي في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الأهلي ظهر بمستوى مميز للغاية قدم خلاله اللاعبين مباراة مميزة أمام حرس الحدود.

أشار إلى أن عودة وسام أبو علي لمستواه مكسب للأهلي قبل بطولة كأس العالم للأندية، رغم عدم ظهوره بالأداء المنتظر أمام حرس الحدود، بينما عماد النحاس جعل لاعبي الأهلي يظهرون دون ضغوطات منذ أن رحل مارسيل كولر.

اختتم أحمد علي، تصريحاته، بأن لاعبو الأهلي كانوا يظهرون تحت قيادة كولر بانزعاج وعدم رضا مع ضغوط كبيرة، على عكس شكل الفريق مع عماد النحاس الذي يعتمد على سياسة التدوير التي يمنح من خلالها الفرصة لجميع اللاعبين.