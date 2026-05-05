أعلن أحمد عبد العزيز، المدير الفني لفريق سموحة، التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة الزمالك، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة مساء اليوم الثلاثاء على استاد الجيش ببرج العرب، حيث يسعى سموحة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام متصدر جدول الترتيب.

وجاء تشكيل سموحة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أحمد ميهوب.

خط الدفاع: هشام حافظ، محمد دبش، محمد مصطفى ميدو، عبد الرحمن عامر.

خط الوسط: عمرو السيسي، أحمد فوزي، خالد الغندور، سمير فكري.

خط الهجوم: حسام أشرف، وصامويل أمادي.

فيما ضمت قائمة البدلاء: الهاني سليمان، يوسف عفيفي، محمد سعيد مكرونة، محمد رجب، الحبيب أحمد حسن، أحمد خالد، محمد كونية، أحمد علي، وعبده يحيى.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 50 نقطة، بينما يحتل سموحة المركز السابع برصيد 31 نقطة، ما يزيد من أهمية المواجهة للفريقين في سباق حسم اللقب.