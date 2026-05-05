نائب محافظ القاهرة يقود حملة لإعادة الانضباط بشوارع الموسكي والمعز لدين الله

- العدل: القاهرة التاريخية متحف مفتوح يستقبل يوميًا مئات السياح والزوار من جميع المحافظات

قاد الدكتور أحمد العدل، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، حملة لإعادة الانضباط في محيط ميدان المشهد الحسيني وشارعي المعز لدين الله والموسكي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، برفع مستوى النظافة وتقديم الخدمات للمواطنين، وتحقيق الانضباط في شوارع العاصمة.

وشدد العدل، خلال جولته الميدانية، اليوم الثلاثاء، على أصحاب المتاجر والمقاهي أن يكونوا أكثر الناس حرصاً على نظافة المنطقة، للحفاظ على الواجهة الحضارية المشرفة للقاهرة التاريخية لما تعكسه من صورة مبهرة عن عظمة وقيمة التاريخ المصري مما يشجع على ازدهار السياحة.

وأكد إزالة مظاهر الفوضى والعشوائية التي تشوه المنطقة التاريخية العريقة وتسيء لمكانتها كمتحف مفتوح يستقبل يومياً مئات السياح والزوار من جميع المحافظات، موضحًا أن الحملة أسفرت عن إزالة كافة الاستاندات والوحدات الخشبية من جانبي الطريق بشارع الموسكى وفتح الأرصفة لسير المشاة عليها بسهولة دون زحام.

ووجه نائب المحافظ بضرورة توالي الحملات لرفع الإشغالات حتى يتحقق الانضباط بشوارع القاهرة التاريخية ويعتاد الجميع على الالتزام بالقوانين والحفاظ على الرونق الحضارى للمنطقة.