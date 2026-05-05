ميرسك: الجيش الأمريكي رافق إحدى سفننا عبر مضيق هرمز

قال عملاق الشحن ميرسك إن سفينة نقل ​المركبات (ألايانس فيرفاكس)، التي ترفع العلم الأمريكي وتديرها ‌شركة (فاريل لاينز) التابعة لميرسك، غادرت الخليج عبر مضيق هرمز اليوم الاثنين برفقة قوات عسكرية أمريكية.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية على ​موقع إكس اليوم أن القوات الأمريكية تُسهم ​بفعالية في جهود إعادة فتح الملاحة التجارية ⁠عبر مضيق هرمز.

وكان نحو 20 بالمئة من نفط ​العالم يمر عبر هذا المضيق الحيوي قبل إغلاقه شبه ​التام عقب الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.



وأضافت القيادة المركزية الأمريكية "كخطوة أولى، عبرت سفينتان تجاريتان ترفعان العلم الأمريكي مضيق هرمز ​بنجاح"، مشيرة إلى أن مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية ​مزودة بصواريخ موجهة تعمل في الخليج العربي ضمن عملية تعرف ‌باسم "مشروع ⁠الحرية".

وقالت ميرسك إن العبور تم دون وقوع أي حوادث وأن جميع أفراد الطاقم بخير ولم ينلهم أذى.

والسفينة (ألاينس فيرفاكس) جزء من برنامج الأمن البحري الأمريكي، الذي ​يقدم إعانات ​مالية لعشرات ⁠السفن التجارية الخاصة التي ترفع علم الولايات المتحدة وتضمن النقل للجيش الأمريكي في ​أثناء الحروب أو حالات الطوارئ الوطنية.

وكانت (ألايانس ​فيرفاكس) ⁠من مئات السفن التي تقطعت بها السبل في الخليج بعد أن أدت الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران ⁠إلى ​إغلاق مضيق هرمز منذ أوائل ​مارس آذار.



ولا تزال سفينة أخرى على الأقل ترفع العلم الأمريكي موجودة ​في منطقة الخليج.