ميرسك: الجيش الأمريكي رافق إحدى سفننا عبر مضيق هرمز

قال عملاق الشحن ميرسك إن سفينة نقل المركبات (ألايانس فيرفاكس)، التي ترفع العلم الأمريكي وتديرها شركة (فاريل لاينز) التابعة لميرسك، غادرت الخليج عبر مضيق هرمز اليوم الاثنين برفقة قوات عسكرية أمريكية.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية على موقع إكس اليوم أن القوات الأمريكية تُسهم بفعالية في جهود إعادة فتح الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز.
وكان نحو 20 بالمئة من نفط العالم يمر عبر هذا المضيق الحيوي قبل إغلاقه شبه التام عقب الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.
وأضافت القيادة المركزية الأمريكية "كخطوة أولى، عبرت سفينتان تجاريتان ترفعان العلم الأمريكي مضيق هرمز بنجاح"، مشيرة إلى أن مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية مزودة بصواريخ موجهة تعمل في الخليج العربي ضمن عملية تعرف باسم "مشروع الحرية".
وقالت ميرسك إن العبور تم دون وقوع أي حوادث وأن جميع أفراد الطاقم بخير ولم ينلهم أذى.
والسفينة (ألاينس فيرفاكس) جزء من برنامج الأمن البحري الأمريكي، الذي يقدم إعانات مالية لعشرات السفن التجارية الخاصة التي ترفع علم الولايات المتحدة وتضمن النقل للجيش الأمريكي في أثناء الحروب أو حالات الطوارئ الوطنية.
وكانت (ألايانس فيرفاكس) من مئات السفن التي تقطعت بها السبل في الخليج بعد أن أدت الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران إلى إغلاق مضيق هرمز منذ أوائل مارس آذار.
ولا تزال سفينة أخرى على الأقل ترفع العلم الأمريكي موجودة في منطقة الخليج.