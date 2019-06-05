الترجي: لن نتنازل عن حقنا وسندافع عنه بكل الطرق القانونية

أعلن الترجي التونسي في بيان نشره مساء اليوم الاربعاء على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنه تلقى قرارات الإتحاد الإفريقي لكرة القدم بخصوص إعادة مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي باستغراب شديد.

وجاء البيان الرسمي للترجي التونسي متضمنًا: "في انتظار وصول قرار الكاف كتابيًا ورسميًا، وسيعقد خلال الأيام القادمة اجتماعًا طارئًا للطعن على هذا القرار لدى الجهات الدولية المختصة واتخاذ كل الإجراءات الضرورية للدفاع عن حق الفريق بكل الطرق القانونية".

الاتحاد الإفريقي "كاف" كان قد أعلن مساء اليوم الأربعاء خلال اجتماع أعضاء المكتب التنفيذي في باريس، إعادة مباراة الإياب رسميًا بين الترجي والوداد على ملعب محايد بشهر أغسطس عقب نهاية كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

وكانت شهدت مباراة الترجي والوداد المغربي كارثة كبرى، بعد أن توقفت مباراة الإياب في الدقيقة 59 عندما أدرك وليد الكارتي التعادل للوداد، إلا أن الهدف تم إلغائه من جانب الحكم الجامبي بكاري جاساما بداعي التسلل، وقام باستئناف اللعب دون الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد، قبل أن يعترض مسؤولي الوداد على عدم الرجوع للتقنية مطالبين باحتساب الهدف، وامتنعوا عن إكمال المباراة، لتتوقف المباراة لأكثر من ساعة ونصف، وتُلغى في نهاية المطاف مُعلنة عن تتويج الترجي للموسم الثاني على التوالي باللقب القاري.