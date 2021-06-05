الهند: نفوق لبؤة بحديقة حيوان بسبب فيروس كورونا وإصابة 8 أسود

قال مسؤول اليوم السبت إن لبؤة نفقت في حديقة بولاية تاميل نادو الهندية بعد إصابتها بمرض كوفيد-19 الذى يسببه فيروس كورونا ، في حين جاءت نتيجة فحص ثمانية أسود إيجابية.

ولاحظ العاملون في حديقة حيوان " آرينار آنا " الواقعة بالقرب من تشيناي علامات لفقدان الشهية وإفرازات من الأنف والسعال العرضي بين مجموعة من الأسود الأسبوع الماضي.

وأرسلت حديقة الحيوان عينات من تلك الحيوانات لاختبارها. وقال مسؤول بحديقة الحيوان إن تسعة من الأسود ثبتت إصابتها بفيروس كورونا ونفقت لبؤة تسمى "نيلا" وعمرها تسع سنوات، يوم الخميس.

ولم تظهر أعراض على اللبؤة لكنها كانت تعاني من بعض إفرازات الأنف في اليوم السابق لنفوقها. وأرسلت عينات لإجراء مزيد من الاختبارات في معهدين للبحوث.

وتم ابقاء جميع الأسود التي ثبتت إصابتها تحت الملاحظة الدقيقة وتخضع للعلاج تحت إشراف فريق خبراء من جامعة تاميل نادو البيطرية وعلوم الحيوان .

وكان من بينها حيوانان مسنان - أحدهما عمره 23 عاما والآخر 19 عاما - كانا يخضعان للمراقبة بعناية.

وقال مسؤول حديقة الحيوان إن الحديقة تتبع بدقة جميع الارشادات الخاصة ب كوفيد - 19 ولم يتضح بعد كيف اصيبت الحيوانات.

ويتم تطعيم جميع حراس الحيوانات والمساعدين ضد كوفيد 19، كما يتم اختبار الموظفين الذين يوزعون أعلاف الحيوانات بانتظام ويتم علاج الأعلاف في غرفة الأشعة فوق البنفسجية.

وقد أغلقت حديقة الحيوان أمام الزوار منذ 20 إبريل حيث زاد عدد الإصابات بكوفيد 19 في تاميل نادو وسط الموجة الثانية من الوباء .