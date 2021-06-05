الأمم المتحدة: 400 ألف شخص تضرروا جراء الفيضانات بالصومال

ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي ضربت جميع أنحاء الصومال، أضرت بنحو 400 ألف شخص في 14 منطقة منذ أواخر شهر أبريل.

وذكر المكتب، في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية اليوم السبت، أن نحو 101 ألف و300 شخص من المتضررين من الفيضانات شُردوا من منازلهم، لافتا إلى أن الشركاء على المستوى الإنساني زادوا من المساعدات لتصل إلى 82 ألف شخص على الأقل من المتضررين.

وجاء بيان المكتب الأممي بعد ساعات من الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، إلى مدينة جوهر، حيث أكد أن الحكومة الفيدرالية ستعمل على استراتيجية للتخفيف من آثار الفيضانات الدائمة في البلاد والعثور على حل دائم لهذه المشكلة.

يذكر أن 25 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم جراء سقوط أمطار غزيرة في أجزاء عديدة من الصومال.