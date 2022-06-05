سول: كوريا الشمالية تطلق 8 صواريخ باليستية تجاه البحر الشرقي

ردت كوريا الشمالية على مناورات بحرية مشتركة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بمجموعة من عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية.

وقالت قيادة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن بيونج يانج أطلقت 8 صواريخ باليستية قصيرة المدى من أربعة مواقع مختلفة على الأقل باتجاه المياه الدولية بأعالى البحار في الشرق في غضون 35 دقيقة صباح اليوم الأحد.

واتهمت سول كوريا الشمالية بالاستفزاز.

وتحظر قرارات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية إختبار الصواريخ الباليستية، والتي يمكنها حمل رؤوس نووية.

ووفقا لتقارير، حلقت الصواريخ لمسافة تتراوح بين 110 و670 كيلومترا قبل أن تسقط في بحر اليابان، المعروف أيضا لدى الكوريين بالبحر الشرقي. وبلغ ارتفاع تحليق الصواريخ ما بين 25 إلى 90 كيلومترا.

ويصل مدى الصاروخ الباليستي قصير المدى إلى حوالي ألف كيلومتر.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن ممثل عسكري قوله إن هذا أكبر عدد من الصواريخ الباليستية التي تطلقها كوريا الشمالية خلال يوم واحد. وعادة ما تكون هذه الصواريخ، سطح سطح.

كما اعتبرت أحدث جولة من اختبارات الصواريخ من جانب كوريا الشمالية إظهارا للقوة في كوريا الجنوبية.

وأجرت بيونج يانج العديد من اختبارات إطلاق الصواريخ منذ بداية العام الجاري، بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات يوم 25 مايو الماضي.

ويعد إطلاق اليوم الأحد الاختبار الثامن عشر هذا العام . ويأتي بعد يوم واحد من اختتام بحرية الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناورة استمرت 3 أيام في بحر الفلبين وشاركت فيها حاملة الطائرات الأمريكية "يو اس اس رونالد ريجان".

وتعتبر كوريا الشمالية مثل تلك المناورات العسكرية المشتركة بمثابة استفزاز عدواني. ومن ناحية أخرى، تنظر واشنطن وسول إلى برنامج بيونج يانج للصواريخ والأسلحة النووية على أنه تهديد.

وحذرت واشنطن وسول من أن كوريا الشمالية يمكن أن تجري اختبارا على سلاح نووي في أي وقت.

ووفقا لخبراء، تريد كوريا الشمالية تحديث ترسانتها من الصواريخ وربما تزيد أيضا الضغوط على الولايات المتحدة للمضي قدما في مقترحات ملموسة ومحددة للمفاوضات.

ولم تحرز المفاوضات بشأن برنامج كوريا الشمالية للأسلحة النووية تقدما لأكثر من ثلاث سنوات. وتتعرض كوريا الشمالية لعقوبات دولية صارمة.

ووفقا لمكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، تطلق كوريا الشمالية في المتوسط صاروخا كل تسعة أيام هذا العام. ودعا يون إلى تعزيز القدرات الدفاعية المشتركة مع الولايات المتحدة.

وكان آخر وسادس اختبار نووي لكوريا الشمالية في سبتمبر 2017. ولم ينجح الرئيس السابق دونالد ترامب في محاولاته للتفاوض مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بشأن نزع السلاح النووي.