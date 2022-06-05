أوكرانيا تخوض هجوما مضادا في سيفيرودونيتسك وموسكو تستهدف كييف

تحولت القوات الأوكرانية لشن هجوم مضاد في مدينة سيفيرودونيتسك المحاصرة بشرق البلاد، حسبما قال محللون عسكريون، بينما أكدت موسكو شن هجمات على كييف.



وأكدت وزارة الدفاع البريطانية، بناء على معلومات استخباراتية،

"خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، شنت القوات الأوكرانية هجوما مضادا في مدينة سيفيرودونيتسك المتنازع عليها في شرق أوكرانيا، ما أدى على الأرجح إلى إضعاف الزخم العملياتي الذي كانت القوات الروسية قد اكتسبته، وذلك من خلال تركيز الوحدات القتالية والقوة النارية".



وأشارت الوزارة، عبر موقع تويتر، إلى أن القوات الروسية الموجودة في المنطقة تضم مجندين غير مدربين ولا مجهزين بالشكل الكافي من جانب القوات الانفصالية التي تدعمها روسيا في جمهورية لوهانسك الانفصالية، موضحة أن هذه القوات لا تمتلك المعدات الثقيلة التي تستخدمها الوحدات الروسية.



ولفتت وزارة الدفاع إلى أن استخدام روسيا لقوات مشاة تحارب عنها بالوكالة في عمليات تطهير المناطق الحضرية هو تكتيك لوحظ قبل ذلك في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن سيفيرودونيتسك هي آخر منطقة في لوهانسك ما زالت تخضع لسيطرة أوكرانيا.



في غضون ذلك، أكد الجيش الروسي شن هجمات صاروخية على كييف، وزعم أنها أسفرت عن تدمير دبابات تي-72 قدمها حلفاء في أوروبا الشرقية لأوكرانيا، فضلا عن معدات عسكرية أخرى كانت مخزنة في ساحة إصلاح خاصة بعربات قطارات.



ووصف مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك الهجمات بأنها "عمل إرهابي"، وطالب بفرض المزيد من العقوبات ضد روسيا، إضافة إلى تزويد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة.



وقال إن "الهجمات الصاروخية على كييف اليوم لم يكن لها سوى هدف واحد؛ هو قتل أكبر عدد ممكن من الأوكرانيين".



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف إنه تم شن العديد من الهجمات الصاروخية على دونيتسك، بما في ذلك منطقة كراماتورسك شمالي دونيتسك، ما أدى إلى تدمير ورشة لإصلاح الأسلحة ومستودعات ذخيرة ونقاط قيادة، وأسفرت عن مقتل أكثر من 350 عسكريا أوكرانيا.



في غضون ذلك، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنه إذا تلقت كييف صواريخ بعيدة المدى، فإن روسيا ستتحرك وستضرب مواقع كانت خارج دائرة الاستهداف حتى الآن.



ونقل موقع قناة "آر تي عربية" الروسية عن بوتين القول، في مقابلة إعلامية بُثت اليوم الأحد، إن الجدل حول الإمدادات الإضافية من الأسلحة الغربية لأوكرانيا ليس له سوى هدف واحد، هو إطالة أمد الصراع المسلح هناك إلى أقصى حد ممكن.



وأضاف أنه إذا تم تسليم أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى "فسنقوم بالاستنتاجات المناسبة وسنستخدم وسائل التدمير، التي لدينا ما يكفي منها، لضرب مواقع لم نضربها من قبل".