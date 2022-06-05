الأزهر والمجلس الثقافي البريطاني يكرمان جنوب سيناء كأفضل منطقة أزهرية

شاركت منطقة جنوب سيناء الأزهرية باحتفالية الأزهر الشريف والمجلس الثقافي البريطاني، بتخريج دفعة جديدة من مدرسي برنامج ورش عمل مدرسي الأزهر المعروف بـ"AATAGs" لتعلم مهارات اللغة الإنجليزية، بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني لتنمية اللغة الإنجليزية لدى أبناء الأزهر من المعلمين والطلاب.

وقال الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، إنه جرى خلال الاحتفالية تكريم منطقة جنوب سيناء الأزهرية كأفضل منطقة من حيث الأداء، إضافة إلى تكريم مصطفى عبد الرحمن الشوادفي النجار، معلم بمعهد الجبيل الإعدادي، وتكريم اللجنة الإشرافية التي تضم كلًا من الدكتور محمد حوالة، مدير إدارة التدريب بالمنطقة، وجمال سعد، موجه عام اللغة الإنجليزية بالمنطقة.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية في تصريح لـ"الشروق"، أن ورشة تهدف إلى تدريب معلمي اللغة الإنجليزية بالمعاهد الأزهرية لدعم أوجه التنمية المهنية المستدامة لهم، بما ينعكس على قدرات طلاب الأزهر ويرفع من كفائتهم لمواكبة تطورات العصر.

وأشار إلى أن الأزهر الشريف لا يهتم بتعليم اللغة العربية فقط، ولكنه يعطي أولوية أيضًا بتعليم اللغات الأجنبية، بهدف تنمية وعي الطلاب بهوية الأمم الأخرى، إضافة إلى تمكينهم من التواصل والاندماج مع الثقافات المختلفة، لكون اللغة تشكل هوية الأمة وثقافتها.

وأوضح أنه جرى تدريب عدد من معلمي الأزهر من جميع المناطق الأزهرية والإدارات التعليمية، على مهارات تدريس اللغة الإنجليزية، وجرى اختيار أفضل المدربين خلال مدة برنامج التدريب، ومكافئتهم بمنحة مجانية من جامعة بإنجلترا.