وزارة الدفاع البريطانية: أوكرانيا تخوض هجوما مضادا في سيفيرودونيتسك

أكدت وزارة الدفاع البريطانية، بناء على معلومات استخباراتية، أن القوات الأوكرانية تخوض هجوما مضادا في مدينة سيفيرودونيتسك شرقي البلاد.

وقالت الوزارة، في تقييم نشرته اليوم الأحد: "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، شنت القوات الأوكرانية هجوما مضادا في مدينة سيفيرودونيتسك المتنازع عليها في شرق أوكرانيا، ما أدى على الأرجح إلى إضعاف الزخم العملياتي الذي كانت القوات الروسية قد اكتسبته، وذلك من خلال تركيز الوحدات القتالية والقوة النارية".

وأشارت الوزارة، عبر موقع تويتر، إلى أن القوات الروسية الموجودة في المنطقة تتضمن مجندين غير مدربين ولا مجهزين بالشكل الكافي من جانب القوات الانفصالية التي تدعمها روسيا في جمهورية لوهانسك الانفصالية، موضحة أن هذه القوات لا تمتلك المعدات الثقيلة التي تستخدمها الوحدات الروسية.

ولفتت وزارة الدفاع إلى أن استخدام روسيا لقوات مشاة تحارب عنها بالوكالة في عمليات تطهير المناطق الحضرية هو تكتيك لوحظ قبل ذلك في سوريا.

تجدر الإشارة إلى أن سيفيرودونيتسك هي آخر منطقة في لوهانسك ما زالت تخضع لسيطرة أوكرانيا.