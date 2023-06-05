يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الاثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كل الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية، فتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتتهيأ فرص لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب الصعيد وعلى فترات متقطعة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 21

العاصمة الإدارية 33 21

6 أكتوبر 34 22

بنها 33 21

دمنهور 32 21

وادى النطرون 33 21

كفر الشيخ 32 20

المنصورة 32 21

الزقازيق 33 22

شبين الكوم 33 22

طنطا 32 20

دمياط 26 21

بورسعيد 26 20

الإسماعيلية 34 21

السويس 33 23

العريش 27 20

رفح 27 20

رأس سدر 36 24

نخل 35 20

كاترين 30 16

الطور 36 25

طابا 34 24

شرم الشيخ 40 28

الاسكندرية 28 20

العلمين الجديدة 28 20

مطروح 24 18

السلوم 26 19

سيوة 32 20

رأس غارب 39 27

الغردقة 38 27

سفاجا 38 26

مرسى علم 39 28

شلاتين 38 27

حلايب 34 28

أبو رماد 33 26

رأس حدربة 34 26

الفيوم 36 25

بني سويف 36 25

المنيا 37 24

أسيوط 38 25

سوهاج 41 26

قنا 42 28

الأقصر 43 29

أسوان 44 30

الوادى الجديد 43 29

أبوسمبل 43 30