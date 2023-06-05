بايرن ميونيخ يخطط للتعاقد مع لاعب برشلونة

كشفت تقارير صحفية أن نادي بايرن ميونيخ مهتم بالتعاقد مع أحد لاعبي برشلونة، في موسم الانتقالات الصيفية لهذا العام.

ووفقًا لـ صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن بايرن ميونيخ مهتم بالتعاقد مع اللاعب رافينيا من صفوف برشلونة.

وأوضح التقرير أن بايرن ميونخ سبق أن أبدى اهتمامًا بضم اللاعب البرازيلي قبل انتقاله إلى صفوف برشلونة الصيف الماضي، عندما كان جوليان ناجلسمان مدربًا للبافاري.

وواصلت الصحيفة أن اهتمام بايرن ميونخ بضم صاحب الـ26 عامًا عاد من جديد هذا الصيف، حيث إن المدرب توماس توخيل معجب بشدة به.

وأشارت إلى أنه في الوقت الحالي لم يقدم بايرن ميونخ عرضًا لضم رافينيا، الذي يمتلك عقدًا مع برشلونة حتى 2027.

وأكدت أنه رغم ذلك، فإن رافينيا يُعد جزءًا من خطط بايرن ميونخ في الميركاتو الصيفي لتعزيز صفوف الفريق الموسم المقبل.

ووفقًا للصحيفة نفسها، فإن الأسابيع المقبلة ستشهد تحركًا من بايرن ميونخ لضم رافينيا، حيث يسعى النادي الألماني إلى التوصل لاتفاق مع نظيره الإسباني.

يُذكر أن برشلونة دفع 58 مليون يورو لضم رافينيا، الصيف الماضي، من ليدز يونايتد، إلى جانب 9 ملايين يورو كمتغيرات.