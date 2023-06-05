محافظ الدقهلية: تطوير 3 مجازر رئيسية كمرحلة أولى

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا مع مسئولي المشروعات والطب البيطري وجهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، ورؤساء مراكز دكرنس والسنبلاوين وطلخا.

وتناول المحافظ، خلال الاجتماع، استعراض ومناقشة ومتابعة أعمال التطوير الجارية لمشروعات التطوير للمجازر بنطاق المحافظة، والتي تشمل مجزر المنصورة العمومي بميت الكرماء، ومجزر دكرنس، ومجزر السنبلاوين؛ لتقديم الخدمات المتكاملة للجزارين بنطاق المحافظة، وحرصا على توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وأكد ضرورة إزالة المعوقات التي تعترض التنفيذ لجميع مشروعات المجازر بنطاق المحافظة؛ لسرعة دخول هذه المشروعات التنموية والحضارية الخدمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا القطاع الحيوي الذي يتعلق بصحة المواطنين وتوفير اللحوم الآمنة لهم.

وحضر الاجتماع، المهندسة منى الساعي مدير عام متابعة المشروعات، والدكتور السيد حسانين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، والدكتورة حنان السعيد مدير عام المجازر بمديرية الطب البيطري، والمحاسب أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، والدكتورة آمال بركات رئيس مركز دكرنس، والدكتورة إيمان سماحة مدير إدارة الإنتاج الحيواني بالمحافظة، والمهندس وليد كمال مدير عام التنفيذ بجهاز تعمير الساحل الشمالي لمنطقة الدقهلية وكفر الشيخ القائم على تنفيذ مشروعات المجازر المشار إليها، والمهندس محمد علي مدير الميكانيكا بجهاز التعمير.