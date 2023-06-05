 فيديو.. تامر فرج: عملت في الإرشاد السياحي.. ويجب أن يكون لدى الشاب أكثر من حلم - بوابة الشروق
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فيديو.. تامر فرج: عملت في الإرشاد السياحي.. ويجب أن يكون لدى الشاب أكثر من حلم


نشر في: الإثنين 5 يونيو 2023 - 5:34 م | آخر تحديث: الإثنين 5 يونيو 2023 - 5:34 م

قال الفنان تامر فرج، إنه كان يعمل في مجال الإرشاد السياحي، ثم دخل في مجال «الاستاند أب كوميدي»، ثم الكتابة، ثم التمثيل.

وأوضح خلال استضافته على شاشة «إكسترا نيوز»، اليوم الاثنين: «تركت الإرشاد منذ 2009 و2010 تقريبا، من أجل التركيز على التمثيل، لأن مشكلة الإرشاد السياحي أنه مينفعش يشتغل مع أي حاجة تانية».

وأضاف أن عمله كمرشد سياحي كان حلم حياته، متوجهًا برسالة للشباب حثهم فيها على عدم التمسك بحلم واحد على مدار حياتهم.

واستطرد: «لو محققتش الحلم الواحد دا هتقعد على القهوة وهتحبط، يجب أن يكون لديك أكثر من حلم، ابتدي بتحقيق حلمك القريب والمرسوم أكثر من الباقيين».

وروى تجربته الشخصية: «منذ مرحلة الثانوية العامة كنت أريد الدخول في مجال الإرشاد السياحي، دخلت الكلية وعملت مرشدا سياحيا، ولكني وصلت للسقف، وكانت موهبة التمثيل موجودة منذ سنوات عديدة، فاتجهت لها».

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