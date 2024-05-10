أنشيلوتي يتحدث عن مستقبله مع ريال مدريد

تحدث كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريدـ، بشأن مستقبله مع المرينجي، وذلك بعد الفوز بلقب الدوري الإسباني، والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا.

ونجح المرينجي في إضافة اللقب رقم 36 لبطولة الدوري الإسباني، كما تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب بايرن ميونخ، بعد الفوز عليه بدور نصف النهائي.

وعقد كارلو أنشيلوتي مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الجمعة، للحديث بشأن مواجهة الغد أمام غرناطة، في الجولة 36 ببطولة الدوري الإسباني، على ملعب «نويفو لوس كارمينيس».

وقال كارلو أنشيلوتي: «مستقلبي؟ فكرت في الأمر قبل مباراة بايرن ميونخ، وقبل مواجهة غرناطة كنت سأتحدث ولكننا فزنا. علينا الانتظار لما بعد نهائي دوري أبطال أوروبا».

وعن إصابة بيلينجهام، قال أنشيلوتي: «إنه بخير، كانت لديه مشكلة ولكنه بخير، وسوف يستريح مثل الآخرين وسيدخل في المداورة بالتشكيل، لدينا 4 مباريات وسنقوم بالتدوير بين اللاعبين».

وأتم: «لدينا شكوك بشأن لحاق تشواميني للمشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا، ولكننا سنبذل كل ما في وسعنا، وإيدير ميليتاو سيلعب المباريات المقبلة لأنه بحاجة لذلك».

ويملك ريال مدريد 87 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما يتواجد خصم مباراة الغد، فريق غرناطة في المركز الـ19، برصيد 21 نقطة.