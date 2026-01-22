سكاي نيوز عربية: اتفاق بين حماس وواشنطن بشأن السلاح والأنفاق

أفاد مصدر فلسطيني أن هناك اتفاقا بين حماس والإدارة الأمريكية، على تسليم الحركة سلاحها وخرائط أنفاق غزة مقابل قبول حماس كحزب سياسي لا يتم التعرض له.

وتحدث المصدر لـ«سكاي نيوز عربية»، الخميس، عن تسليم حماس السلاح والخرائط «بآلية لم يكشف عنها بعد».

وأفاد أن «التفاهمات تقضي بالسماح لمن يريد من قيادات حماس السياسيين والعسكرين بالخروج من قطاع غزة، مع تعهد أمريكي بعدم تعرض إسرائيل لهم وللقيادات الموجودة أصلا في الخارج مستقبلا».

وأشار إلى «تركيا أو وجهة أخرى تقبل استقبالهم».

وفي السياق ذاته، أكد المصدر أن واشنطن توافق على إدماج عدد من أفراد شرطة حماس وموظفيها السابقين في إدارة غزة الجديدة، شرط خضوعهم لـ«فحص أمني إسرائيلي أمريكي».

لكن في المقابل، أوضح المصدر أن الإدارة الأمريكية أبلغت الوسطاء أن «لدى إسرائيل تحفظا كبيرا على عدد من هذه التفاهمات».

وحسب المصدر، رفضت إسرائيل بعض التفاهمات، خاصة تلك المتعلقة ببقاء حماس حزبا سياسيا في المشهد الفلسطيني.

كما أكد أنه «لا تحفظات من السلطة الفلسطينية على هذا التوجه، طالما أنه يرسخ إنهاء حرب غزة وتثبيت وقف إطلاق النار ويعجل بعملية إعادة الإعمار».

وكانت الولايات المتحدة أعلنت قبل أيام بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

إلا أن حماس تتهم إسرائيل بعرقلة الاتفاق، والاستمرار في شن هجمات داخل قطاع غزة، سواء في منطقة سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي (الخط الأصفر) أو خارجها.

والأربعاء، أدت هجمات إسرائيلية إلى استشهاد 11 شخصا وإصابة آخرين، في مناطق متفرقة من قطاع غزة.