إيران تعلن القبض على جاسوس يعمل لحساب إسرائيل

أعلنت وزارة الأمن الايرانية عن اعتقال جاسوس يعمل لحساب جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) في محافظة اردبيل شمال غربي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان" إن هذا الجاسوس كان على اتصال عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي مع قادة رفيعي المستوى بجهاز الاستخبارات الصهيوني (الموساد)، وكان يجمع المعلومات ونقلها للجهاز"،بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وأشارت إلى أن هذا الجاسوس، كان ملاحقا من قبل وزارة الأمن ويتنقل بين محافظات عديدة من اجل التخفي وبالتالي مغادرة البلاد، لكنه وقع في قبضة القوات الأمنية فور وصوله إلى محافظة اردبيل.

ومع القبض على هذا الجاسوس، وهو من أهالي احدى المحافظات الجنوبية في ايران، تم شطب حسابه الإلكتروني والبيانات المتعلقة به من قبل جهاز المخابرات الاسرائيلي.

كانت السلطات القضائية في إيران قد قضت في يناير الماضي بإعدام أربعة أشخاص من الأقلية الكردية لادانتهم بتهم بالتعاون مع جهاز الاستخبارات الاسرائيلي (الموساد) في التخطيط لهجوم على مصنع لوزارة الدفاع في مدينة أصفهان.