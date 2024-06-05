بلينكن وجوتيريش يؤكدان أولوية وقف إطلاق النار في غزة

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الأزمة في غزة، وأكدا على أن "الأولوية في المرحلة الراهنة هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار في القطاع في أقرب وقت ممكن".

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، عقب استضافة بلينكن الأمينَ العام للأمم المتحدة جوتيريش في واشنطن.

وبحسب البيان، شدد بلينكن وجوتيريش على أن "الأولوية الأساسية هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة في أسرع وقت ممكن، وبالتالي إطلاق سراح الأسرى (الإسرائيليين في القطاع) وزيادة المساعدات الإنسانية لغزة".

وأشارا إلى ضرورة زيادة الجهود لتلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين في غزة عاجلا.

وشكر بلينكن الأمين العام على دعمه لمقترح وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وعقب حديث بايدن الجمعة عن مقترح إسرائيلي من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح (الأسرى) وإعادة إعمار القطاع، دعت قطر ومصر والولايات المتحدة، في اليوم التالي، كلا من حماس وإسرائيل إلى إبرام اتفاق يجسد المبادئ التي أعلنها بايدن، بحسب وكالة الأناضول التركية.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة؛ خلفت أكثر من 119 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.