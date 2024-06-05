سيسكو تعلن إنشاء صندوق برأسمال مليار دولار للاستثمار في حلول الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة معدات شبكات المعلومات الأمريكية سيسكو سيستمز اليوم الثلاثاء إنشاء صندوق استثمار عالمي بقيمة مليار دولار لتطوير حلول تعمل بالذكاء الاصطناعي للشبكات وأمن البيانات والمراقبة.

وأضافت الشركة أنها تستثمر في شركات كوهير وميسترال أيه.آي وسكيل آيه.آي التي تعمل في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لتحسين جهوزية العملاء والبنية التحتية للكمبيوتر والنماذج الوظيفية وتطوير النماذج وتدريب الذكاء الاصطناعي.

كما أعلنت سيسكو سيستمز عن تطوير سيسكو نيكسوس هايبر فابريك أيه.آي بالتعاون مع شركة الرقائق الإلكترونية الأمريكية إنفيديا لتصميم وتسويق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ، ووحدات سيسكو هايبر شيلد لحماية وحدات معالجة البيانات بينساندو من شركة أيه.إم.دي ووحدات المعالجة المتكاملة من إنتل وتوفير برامج دراسية لتطوير قوة عاملة مدربة على الذكاء الاصطناعي.