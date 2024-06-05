الكاف يحسم الجدل حول مصير أمم أفريقيا

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حسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الجدل المُثار على مدار الساعات الماضية، حول تأجيل مُحتمل لبطولة كأس الأمم الأفريقية المُقبلة.

البطولة التي تقام في المغرب العام المُقبل، انتشرت تقارير بشأن إمكانية تأجيلها ليناير من العام التالي (2026) وذلك بسبب التعارض المتوقع مع موعد بطولة كأس العالم للأندية في ثوبها الجديد.

لكن الكاف عبر حساب القناة الإعلامية الرسمية على منصة "إكس" نفى أن يكون هناك قرار بهذا الشأن.

وقال الاتحاد الأفريقي في بيان مقتضب: "الإعلان بشأن إمكانية تأجيل بطولة أمم أفريقيا 2025 ليس صحيحا".

وتابع البيان: "اللجنة التنفيذية للكاف ستجمتع وتناقش الأمر لتتخذ القرار المناسب بشأن المواعيد الخاصة بالبطولة، وسيتم بعد ذلك إصدار بيان رسمي حول الأمر".