الجامعات الكندية تحتفل بتخريج الدفعة الثالثة من جامعة جزيرة الأمير إدوارد بحضور السفير الكندي

تنظم جامعة جزيرة الأمير ادوارد UPEI، والتي تستضيفها مؤسسة الجامعات الكندية في مصر، بتخريج الدفعة الثالثة من كليات إدارة الأعمال وعلوم الكمبيوتر والرياضيات وهندسة التصميم المستدام، الأحد المقبل الموافق ٩ يونيو ٢٠٢٤، بمقر الجامعة في العاصمة الإدارية الجديدة.

يأتي ذلك بحضور السفير الكندي بالقاهرة لويس دوما، والدكتور مجدي القاضي رئيس مجلس الأمناء، الدكتور رامي سلام، رئيس مؤسسة الجامعات الكندية، والدكتورة كيم كريتشلي، رئيسة فرع جامعة جزيرة الأمير ادوارد في مصر، وممثلي عدد من الوزارات على رأسهم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ونخبة من الشخصيات العامة والقيادات الجامعية، في مصر وكندا وعمداء الكليات.

وتعد جامعة جزيرة الأمير ادوارد UPEI هي أول جامعة دولية يتم استضافتها في مصر بنظام الفرع الدولي IBC Model، والذي يمنح الخريجين شهادة دولية صادرة عن الجامعة الأم في كندا، مُعتمدة لدى جهات الاعتماد الكندية والمصرية، كما يتمتع الطلاب بحرية بدء رحلتهم التعليمية في حرم الجامعة في مصر أو كندا واستكمالها في الحرم الآخر بمرونة عالية.

وأثمرت الشراكة بين الجامعات الكندية وفرع جامعة جزيرة الأمير ادوارد بمصر عن تحقيق عدد من الإنجازات الأكاديمية، على رأسها اعتماد شهادة كلية الهندسة من قبل مجلس الاعتماد الهندسي الكندي CEAB ومن المجلس الأعلى للجامعات في مصر، وهذا يعني أن خريجي كلية الهندسة من فرع الجامعة في مصر لا يحتاجون إلى معادلة شهاداتهم بعد التخرج، ويمكنهم مباشرةً ممارسة مهنهم الهندسية في كندا وعالميًا.

كما توفر الجامعات الكندية، بصفتها الجهة المُضيفة، وفرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد UPEI بيئة داعمة وآمنة تُمكّن الطلاب من الإبداع والابتكار، ولا تقتصر حياة الطلاب الجامعية على تلقي المناهج التعليمية والتأكد من جاهزيتهم لسوق العمل المحلي والعالمي فقط، بل تشمل تقديم برامج دعم غير أكاديمية مثل ريادة الأعمال وأنشطة الاحتضان لتنمية مهارات الطلاب الريادية وتشجيعهم على بدء مشاريعهم الخاصة، كما تحرص الجامعة على غرس روح المسؤولية الاجتماعية ومشاركة الطلاب في خدمة المجتمع.

جدير بالذكر أن تخصصات الدراسة بفرع جامعة الأمير إدوارد بالعاصمة الإدارية الجديدة تضم كلية هندسة التصميم المستدام، وتشمل الميكاترونكس والطاقة المستدامة، وكلية علوم الكمبيوتر والرياضيات، وتشمل برمجة العاب الفيديو وتصميم الواقع الافتراضي، وتحليل البيانات، وتحليل الأعمال، وكلية إدارة الأعمال، بتخصصات المحاسبة، وريادة الأعمال، والإدارة المالية، والتسويق، والتنظيم المؤسسي.