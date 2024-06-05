جورجيا تعتزم سن تشريع يمنع زواج المثليين

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في أعقاب تبني قانون روسي الأسلوب ضد التأثير الأجنبي، ترغب القيادة الجورجية الآن في تقييد حقوق المثليين بطريقة مماثلة لروسيا.

وقدم حزب الحلم الجورجي الحاكم مجموعة من القوانين إلى البرلمان تحت عنوان "القيم العائلية وحماية القاصرين"، حسبما أعلن رئيس البرلمان شالفا بابواشفيلي في تبليسي اليوم الثلاثاء.



ومن المقرر أن يتم تعديل القانون المدني وقانون العمل وقوانين التعليم في جورجيا، الواقعة في جنوب القوقاز.

وأفادت تقارير إعلامية بأن بابواشفيلي أوضح أن الدستور ينص فقط على الزواج بين رجل وامرأة، ولذلك، يجب استبعاد زواج المثليين بموجب القانون.



وأضاف أن لا ينبغي السماح للأشخاص المثليين بتبني أطفال.

وقال أنه يجب إدراج الجنس البيولوجي سواء ذكر أو أنثى فقط في وثائق الهوية، وشدد على أنه لن يتم السماح للأطباء بإجراء جراحة لتغيير الجنس.