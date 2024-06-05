قال النائب طارق عبد العزيز، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن صفقة رأس الحكمة لم تكن حلولاً ناجعة بل تنفسا صناعيا وضع عليه الاقتصاد المصري وهو في حالة احتضار.

ووصف خلال لقاء لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الثلاثاء، الصفقة بأنها كانت «حل ضروري» مثل «شق الحنجرة» في العمليات الجراحية، قائلا: «رأس الحكمة، لم تكن حلولا ناجعة ناجزة، كان جهاز تنفس صناعي وضع عليه الاقتصاد المصري وهو يموت».

وتابع: «كانت آخر مرحلة يمكن إنقاذ بها الوطن؛ وليس الاقتصاد المصري فقط، ومن قام بها رأس الدولة، ‏وليس أداء المجموعة الاقتصادية».

وشدد أن «بيع الأصول ليس اقتصادًا»، قائلا:«لا يمكن دولة تعيش على بيع أصول ده مش اقتصاد، زي زمان كان عندنا في الفلاحين في البطاقة كان يقولك صاحب أعيان أو صاحب أطيان، مهنة ليست بمهنة مستحيل أقدر أعيش على بيع الأصول».

وتساءل عن دور وزارة قطاع الأعمال في ظل إغلاقها للمصانع الاستراتيجية، قائلا: «وزارة قطاع الأعمال عملت إيه غير أنها قفلت كل المصانع الاستراتيجية! أنت عايز توطن صناعة الأن وأنت خربت صناعة كانت قائمة ومنتجة زي الحديد والصلب والمحلة وطنطا للكتان وأبو زعبل للأسمدة!».

وطالب بتحقيق الاستدامة في الصناعة بدلاً من تدمير ما تم بناؤه على مدار ثمانين عامًا، قائلا: «إحنا النهاردة خلصنا على صناعات بناها الشعب المصري والدولة على مدار 80 سنة وقفلناها.. وجي النهاردة تقول لي توطين صناعة!».