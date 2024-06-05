وزير دفاع إسرائيل: أي مفاوضات مع حماس لن تجرى إلا تحت النار

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأربعاء، إن أية مفاوضات مع حركة حماس لن تجرى إلا تحت إطلاق النار.

جاء ذلك في تصريح عقب جولة استطلاعية على متن مقاتلة بسماء قطاع غزة ومناطق أخرى بإسرائيل، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.

وأضاف جالانت أنه أجرى جولة استطلاعية صباح اليوم على متن مقاتلة "إف 15"، وشاهد جميع القطاعات القتالية للجيش الإسرائيلي، سواء في الشرق أو الجنوب، أو في قطاع غزة، أو عند الحدود مع لبنان.

وتابع: "نحن في عملية نواصل من خلالها سحق العدو، وأي مفاوضات مع حماس لن تجرى إلا تحت إطلاق النار".

وأمس، قال القيادي في حماس أسامة حمدان، خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة اللبنانية بيروت، إن الحركة أبلغت الوسطاء بأنها لن تعقد أي اتفاق مع إسرائيل بشأن تبادل الأسرى ما لم يكن هناك موقف واضح من تل أبيب بالاستعداد لوقف دائم للحرب والانسحاب من قطاع غزة.

وسبق أن كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة الماضية، عن تقديم إسرائيل مقترحا من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.