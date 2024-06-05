وزراء مالية منطقة اليورو يؤيدون موقف مجموعة السبع بشأن الأصول الروسية

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أعلن وزراء مالية منطقة اليورو، اليوم الأربعاء، تأييدهم السياسي لاتجاه مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى نحو منح أوكرانيا قروضا باستخدام أرباح أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لدى الدول الغربية كجزء من العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وقال باسكال دونوهوي في بيان عقب اجتماع لوزراء مالية المجموعة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي عبر الفيديو كونفرانس "المناقشات بين الوزراء أظهرت تقديرا للانخراط البناء مع شركاء مجموعة السبع في هذا الموضوع مع الدعم الكامل للمضي فيه قدما".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو استهدف بحث الخيارات المتاحة لتقديم المساعدات المالية لأوكرانيا اعتمادا على أرباح أرصدة البنك المركزي الروسي المجمدة لدى الدول الغربية.

جاءت هذه المناقشات بعد إعلان وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع في الشهر الماضي المضي قدما في خطة تستهدف توفير 50 مليار دولار لتمويل المجهود الحربي لأوكرانيا.

واتفق الوزراء على تقديم الخطة إلى قادة المجموعة خلال قمتهم المقررة في إيطاليا الأسبوع المقبل.

يذكر أن مجموعة السبع صادرت أرصدة للبنك المركزي الروسي قيمتها 280 مليار دولار تقريبا ردا على غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022.

وتوجد أغلب هذه الأرصدة لدى أوروبا من خلال شركة التسوية الموجودة في بلجيكا يوروستار.

وقالت مصادر مطلعة إن وزراء منطقة اليورو تبنوا موقفا إيجابيا بشأن الخطة لكنهم شددوا على ضرورة تبادل المعلومات بشأن المخاطر المحتملة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتضم مجموعة السبع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكندا.