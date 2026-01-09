قال المفكر السياسي حسن عصفور وزير شئون المفاوضات الفلسطيني الأسبق، إنه لاحظ مبكراً محاولات الولايات المتحدة خلق تنظيم موازي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأضاف خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا التنظيم كان يمثل حركة حماس.

وأوضح أنه لم يكن له أي اتصال بمؤسسي الحركة في تلك الفترة، إذ كانت أول مرة يلتقيهم عام 1993 في تونس، بما في ذلك موسى أبو مرزوق وإبراهيم غوشة ومحمد نزال.

وأشار إلى أنه في عام 1993، خلال اجتماع جمع ياسر عرفات مع ممثلي حركة حماس في تونس، وهم موسى أبو مرزوق، محمد نزال، وإبراهيم غوشة، كان حاضرًا كممثل للحزب الشيوعي والاتصال مع قيادة فتح.

وتابع: "خلال الاجتماع، طالبت حماس بأن تحصل على 40% من المقاعد في منظمة التحرير الفلسطينية، أي مشاركة كبيرة نسبيًا ضمن المؤسسة الفلسطينية".

وعلّق عصفور على هذا الطلب بوصفه بأنه "كلام فارغ بالمعنى الحقيقي"، موضحًا أن الطلب لم يكن منطقيًا، بل محاولة استحواذ سياسية، وأن الطريقة التي تعامل بها أبو عمار مع الطلب كانت "عجائبية" للرفض.