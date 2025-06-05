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استشهد 3 صحفيين، وأصيب رابع بجروح حرجة، إثر قصف طائرات بدون طيار "درونز"، تابعة الاحتلال الإسرائيلي ساحة المستشفى المعمداني في مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، بأن طائرات الاحتلال قصفت ساحة المستشفى حيث يتواجد عدد من الصحفيين، ما أدى إلى استشهاد 3 منهم وهم: إسماعيل بدح، وسليمان حجاج، وسمير الرفاعي، فيما أصيب الصحفي عماد دلول بجروح وصفت بالحرجة.

وفي تصريح لوكالة الأناضول، أفاد مصدر طبي مفضلا عدم نشر اسمه، باستشهاد الصحفي سمير الرفاعي، وإصابة عدد آخر بغارة شنتها مسيّرة إسرائيلية على ساحة "المستشفى المعمداني" بمدينة غزة.

ولاحقا، صرح ذات المصدر بأن القصف الإسرائيلي أودى بحياة الصحفيين سليمان حجاج وإسماعيل بدح وأصاب عددا من زملاء (صحفيين) آخرين بجروح متفاوتة، لم يتضح عددهم بعد.

يأتي ذلك في وقت استشهد فيه 12 فلسطينيا منذ فجر اليوم الخميس، بغارات وقصف إسرائيلي على منازل وخيام نازحين في قطاع غزة، وفق مصادر طبية وشهود عيان للأناضول.

والأربعاء وثّق المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية في تقرير شهري وصل الأناضول نسخة منه 119 انتهاكا إسرائيليا بحق صحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال مايو بزيادة كبيرة عن الشهر السابق.

وبلغ إجمالي الشهداء الصحفيين منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى نهاية مايو 255 صحفي وصحفية.