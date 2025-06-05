المستشار الألماني يحضر كتابا عن المهاجرين الألمان إلى واشنطن

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كل من يبيت ليلة في دار ضيافة الرئيس الأمريكي يترك كتابا هناك.. وهذا تقليد يلتزم به المستشار الألماني فريدريش ميرتس أيضا.

وبحسب متحدث باسم الحكومة، أحضر ميرتس كتابا يحوي مجموعة من رسائل المهاجرين الألمان إلى "دار بلير"، والتي جمعها فالتر كامبفهوفنر عام ١٩٨٨ تحت عنوان: "أخبار من أرض الحرية.. المهاجرون الألمان يكتبون إلى وطنهم". وكُتبت هذه الرسائل من قِبل مزارعين وعمال وحتى خدم منازل خلال الفترة ما بين عامي ١٨٣٠ و١٩٠٠.

ويعتبر الوفد الألماني، إقامة ميرتس في "دار بلير" شرفا خاصا.

وشُيّد المبنى عام ١٨٢٤، واستضاف ضيوف رؤساء الولايات المتحدة منذ عام ١٩٤٢، كما أقام فيه الرئيس الفرنسي الراحل شارل ديجول وملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية.

وتضم دار الضيافة ١٢٠ غرفة، منها ١٤ غرفة للضيوف و١٨ غرفة للموظفين.

وتقع دار الضيافة على بعد أمتار قليلة من البيت الأبيض عبر شارع بنسلفانيا.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستشار الألماني في البيت الأبيض في وقت لاحق اليوم.