رئيس وزراء باكستان يصل الدوحة للتضامن قطر

وصل رئيس وزراء باكستان، محمد شهباز شريف، الخميس، إلى الدوحة، في زيارة "أخوية" للتضامن مع قطر ضد الهجوم الإسرائيلي عليها الثلاثاء.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية، الخميس، غداة توافد قادة بالمنطقة لدعم قطر في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على العاصمة الدوحة.

وأفادت الوكالة بأن محمد شهباز شريف، وصل الدوحة في زيارة "أخوية" للبلاد دون تفاصيل أكثر.

بدورها، أكدت وكالة الأنباء الباكستانية بأن رئيس الوزراء توجه إلى دولة قطر "في زيارة للتعبير عن التضامن مع دولة قطر الشقيقة في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية الجبانة على الدوحة‎"

واستقبل أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، الأربعاء، رئيس الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، ووليا عهد الكويت، صباح خالد الحمد الصباح، والأردن، الحسين بن عبد الله الثاني، وأدان القادة الهجوم الإسرائيلي مؤكدين التضامن مع الدوحة، وفق بيانات للديوان الأميري القطري.

والثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه شن هجوما جويا على قيادة حركة "حماس" بالدوحة، دون أن يتطرق إلى نتيجته حتى اللحظة.

وأدانت قطر الهجوم الإسرائيلي، وأكدت احتفاظها بحق الرد على هذا العدوان الذي قتل عنصرا من قوى الأمن الداخلي.

فيما أعلنت حماس نجاة وفدها المفاوض، بقيادة رئيسها بغزة خليل الحية، من محاولة الاغتيال، واستشهاد مدير مكتبه جهاد لبد، ونجله همام الحية، و3 مرافقين هم عبد الله عبد الواحد، ومؤمن حسونة، وأحمد المملوك.

وأثار العدوان الإسرائيلي على سيادة قطر إدانات عربية ودولية، مع دعوات إلى ضرورة ردع تل أبيب لوقف اعتداءاتها المتكررة التي تنتهك القانون الدولي.

وجاء الهجوم على قطر رغم قيامها بدور وساطة، إلى جانب مصر ومشاركة أمريكية، في مفاوضات غير مباشرة بين "حماس" وإسرائيل، للتوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.