4 شهداء في قصف للاحتلال شمال غرب خان يونس

استشهد أربعة فلسطينيين، مساء اليوم الخميس، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن مدفعية الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في "شارع 5" شمال غرب خان يونس، ما أدى لاستشهاد أربعة فلسطينيين.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 54677 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 125530 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.