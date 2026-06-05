قضت محكمة أمريكية، اليوم الجمعة بالسجن المؤبد بدون إمكانية الإفراج المشروط، بحق رجل من ولاية فرجينيا كان على علاقة عاطفية مع مربية الأطفال البرازيلية لأسرته، بعد إدانته بقتل زوجته ورجل جرى استدراجه إلى منزل الزوجين ليكون كبش فداء.

وادعى بريندان بانفيلد، وهو مسئول سابق عن إنفاذ القانون بمصلحة الضرائب الأمريكية، إنه أطلق النار على جوزيف رايان بعد أن وجده يهاجم زوجته صباح 24 فبراير 2023.

لكن الادعاء أفاد بأن بريندان بانفيلد ومربية الأطفال جوليانا بيريز ماجالهايس نصبا فخا لجوزيف رايان في مخطط للتخلص من كريستين بانفيلد "زوجة بريندان"، وهي ممرضة في وحدة العناية المركزة للأطفال.

وقالت ماجالهايس، خلال محاكمة بريندان بانفيلد، إنه أخبرها برغبته في الزواج منها وإنجاب أطفال معها، لكنه كان بحاجة أولا إلى "التخلص" من زوجته.

وأشارت ماجالهايس، التي كانت تبلغ 21 عاما عندما بدأت العمل لدى أسرة بانفيلد عام 2021، إلى أنه لم يكن يريد الطلاق لأن "زوجته كانت ستحصل على مال أكثر منه"، ولأنه كان يريد حضانة ابنتهما.

وأبلغت ماجالهايس هيئة المحلفين بأنها وبريندان بانفيلد انتحلا شخصية كريستين بانفيلد على موقع إلكتروني مخصص للانحرافات الجنسية، واستخدما الموقع لاستدراج رايان إلى المنزل في هيرندون بولاية فرجينيا من أجل ممارسة الجنس باستخدام سكين، ثم قاما بتدبير مسرح الجريمة ليبدو وكأنهما أطلقا النار على متسلل عنيف.

وأفادت ماجالهايس في شهادتها بأنها في يوم وقوع جريمتي القتل كانت تنتظر في سيارة خارج المنزل برفقة طفلة أسرة بانفيلد.

وعندما وصل رايان، اتصلت ببريندان بانفيلد، الذي كان ينتظر في مطعم ماكدونالدز قريب.

وقام الاثنان باصطحاب الطفلة إلى القبو، ثم توجها إلى غرفة النوم حيث واجها رايان.

وأطلق بريندان بانفيلد النار على رايان، ثم طعن كريستين بانفيلد بالسكين التي كان رايان قد أحضرها. وعندما رأت ماجالهايس أن رايان ما زال يتحرك، أطلقت رصاصة ثانية أودت بحياته.

وأقرت ماجالهايس بالذنب بتهمة القتل غير العمد بعد موافقتها على الإدلاء بشهادتها ضد بريندان بانفيلد، وحُكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات بعد محاكمة بانفيلد.