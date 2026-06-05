كورنيش العريش يشهد معرضا للمشغولات اليدوية

واصل معرض الأسر المنتجة استقبال زواره على كورنيش العريش بشمال سيناء؛ دعما للأسر المنتجة وأصحاب المشروعات الصغيرة وتشجيعا للمنتجات المحلية.

وأكدت منى جمعة، مديرة الأسر المنتجة بشمال سيناء، أن المعرض يضم مجموعة متنوعة من المشغولات اليدوية ومنتجات الهاند ميد، منها الإكسسوارات، وشنط الخرز، وأعمال التطريز، إلى جانب منتجات العناية بالبشرة والجسم، والتي تعكس مهارة وإبداع المشاركات في المعرض.

ويشهد المعرض إقبالا من الأهالي وزوار كورنيش العريش، حيث لاقت المنتجات والمشغولات اليدوية المعروضة رواجا، دعما للأسر المنتجة وتشجيعا للمنتجات المحلية.