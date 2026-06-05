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كثّفت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، برئاسة نبيل حجاج، أعمال النظافة ورفع التراكمات بمحيط المدارس ولجان الامتحانات بنطاق المدينة والقرى.

وشملت الأعمال رفع تجمعات القمامة والأتربة وتمهيد ورفع كفاءة محيط المدارس، إلى جانب تكثيف أعمال المتابعة اليومية لضمان ظهور محيط اللجان بالشكل الحضاري اللائق وتيسير حركة الطلاب وأولياء الأمور، وذلك من خلال جهاز النظافة بالوحدة المحلية.

وأكد "حجاج" استمرار أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس طوال فترة الامتحانات، مع التعامل الفوري مع أي ملاحظات أو معوقات، بما يساهم في توفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات في أجواء منظمة وآمنة.

كما شدد على رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات الخدمية، والمتابعة الميدانية المستمرة بمحيط اللجان، لضمان انتظام سير الامتحانات وتحقيق الانضباط الكامل.