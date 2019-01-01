أعلن الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، اختتام أعمال قافلة «قلوب صغيرة Little Hearts» لجمعية المنتدى للمساعدات الإنسانية Muntada Aid البريطانية، والتي استضافتها مستشفيات جامعة جنوب الوادي بقنا خلال شهر يوليو الحالي، مشيدا بنجاح تلك القافلة في إدخال عمليات القسطرة القلبية للأطفال للمرة الأولى في إطار السعي الدائم نحو استكمال الخدمات الطبية بالمستشفيات الجامعية ومنها التخصصات الدقيقة والنادرة.

وأكد منصور، أن استقبال الوفود الطبية الأجنبية على مدار العام يأتي في إطار خطة طموحة لتطوير المستشفيات الجامعية، والارتقاء بمستوى الأطباء والفنيين والتمريض، بجانب الارتقاء بمستوى المنشآت والتجهيزات.

وأضاف الدكتور حمدي محمد حسين عميد كلية الطب بقنا، أنه تم عقد العديد من ورش العمل التدريبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكلية الطب وأطباء المستشفى الجامعي؛ للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية، خصوصا في مجال جراحات القلب المفتوح وعمليات القسطرة التداخلية؛ نظرا لكثرة الإقبال عليها في الفترة الأخيرة، في ظل وجود عدد محدود من المستشفيات والمراكز الطبية التي تجري مثل تلك العمليات خصوصا بصعيد مصر.

وأشاد الدكتور أسامة حسين عبد اللاه بالتطور النوعي الذي شهده قسم جراحة القلب والصدر وحدة القسطرة القلبية بإدخال مثل تلك العمليات التي تجرى للمرة الأولى للأطفال، خصوصا في مجال القسطرة القلبية.



كما أجرت القافلة الطبية والتي ضمت مجموعة من خبراء جراحة القلب والصدر وخبراء أمراض الباطنة والقلب والقسطرة القلبية للأطفال، 11 جراحة قلب مفتوح للأطفال بنسبة نجاح 100%، وتتماثل جميع تلك الحالات الآن للشفاء بالأقسام الداخلية ومتابعتها على مدار الساعة.

وذكر الدكتور كرم مسلم رئيس قسم جراحة القلب والصدر، أن الفريق الطبي لمؤسسة Muntada Aid بقيادة الدكتور أحمد إسماعيل والدكتور أمير شيخ أساتذة جراحة القلب، والدكتور عدنان يوكسك أستاذ التخدير، بالاشتراك مع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بقسم جراحة القلب والصدر والتخدير بطب قنا والمستشفى الجامعي تمكن من إجراء 11 عملية جراحية معقدة لأطفال تراوحت فئاتهم العمرية من سنتين حتى 11 سنة، حيث تم اختيار الحالات الأكثر احتياجا لمثل تلك العمليات المعقدة.

وأوضح الدكتور محمد عبد الباري أستاذ مساعد جراحة القلب والصدر بطب قنا، أنه تم إجراء العديد من جراحات قلب الأطفال المعقدة ومنها حالات استئصال الغشاء تحت الأورطي وإصلاح الثقب بين البطينين والأذينين بجانب حالات رباعي فالوت ومتلازمة اينشتين وضيق وارتجاع بالصمام الميترالي والوصلات الوريدية.



وقال الدكتور حسام إسماعيل رئيس وحدة قسطرة القلب بمستشفى قنا الجامعي، إن وفد مؤسسة منتدى للمساعدات الإنسانية ويضم الدكتور عبد الله إيرديم والدكتور جناب زايباك قام بإجراء 24 عملية قسطرة قلبية للأطفال في ضوء أعمال القافلة الإنجليزية، وعقد ورش عمل شهدت حضور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بقسم الأمراض الباطنة وقسم طب الأطفال بطب قنا والمستشفى الجامعي في سبيل استحداث تلك الخدمة الطبية بوحدة القسطرة القلبية والعمل على استمرارها طوال العام.

فيما قالت الدكتورة هبة قبيصي مدرس طب الأطفال بطب قنا إن من أهم الحالات التي تم اجراؤها حالتين توسيع الشريان الأورطي بالبالون شهدت إحداهما تركيب دعامة للشريان، كما تم علاج حالة ضيق شديد بالصمام الرئوي مع فشل عضلة القلب وحالة وصلة شريانية مع فشل عضلة القلب وتم الغلق بالدعامة، بالإضافة إلى تثبيت العديد من الدعامات لرتق ثقوب الجدار الأذيني البطيني والوصلات الشريانية.