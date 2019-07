نتفلكس تتعهد بتقليل مشاهد التدخين على شاشتها بعد تعرضها لانتقادات

تعهدت شبكة نتفلكس العالمية، بتقليل عدد مشاهد التدخين في أعمالها الأصلية، بعدما أوضحت دراسات أن كثرة ظهور المدخنين عبر شاشاتها ساهم في زيادة التدخين على نطاق أوسع.

واستجابة لهذه الدراسة، وعدت نتفلكس، باستبعاد التدخين من أعمالها الأصلية خاصة التي تستهدف الشباب، باستثناء الأعمال المقتبسة من أحداث تاريخية أو واقعية، بعدما أعلنت مجموعة لمكافحة التدخين ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية أن صور التبغ تتزايد على الشاشات الصغيرة أكثر من البرامج التي تعرض على التلفزيون بحسب صحيفة الجارديان.

وأوضحت الشركة، أن جميع برامجها الجديدة بصرف النظر عن تصنيفها، لن تبرز التدخين إلا إذا كانت ضرورية طبقا للرؤية الفنية لكاتب أو مخرج العمل أو لأنها تحدد هوية الشخصية المقدمة تاريخيا أو ثقافيا، مؤكدة أنها تدعم بقوة حرية التعبير الفني ولكنها على علم أيضا بأن التدخين ضار وتصويره بشكل إيجابي على الشاشى قد يؤثر سلبا على الشباب.

وأوضحت الدراسة التي قامت بها مبادرة "الحقيقة" الأمريكية لتحليل حالات التدخين في البرامج التلفزيونية، أن التدخين تحول إلى شيء لايمكن تجنبه تقريبا عبر الشاشات الصغيرة، وكشف التقرير عن بعض الحالات التي جرت عليها الدراسة مثل مسلسل الخيال العلمي "Stranger Things" الذي برزت فيه 182 حالة تدخين في موسمه الأول، و262 في موسمه الثاني، في حين أن مسلسل "Orange Is The New Black" ظهر به 45 حالة تصوير للتبغ في موسم عامي "2015/2016" و233 حالة في المواسم التالية.

أوصى تقرير الدراسة جميع منتجي محتوى الفيديو بغض النظر عن وسيلة البث، بإزالة صور التبغ من برامجها المتقبلية خاصة التي تستهدف الشباب، بعدما بروت ما وصفوه بظاهرة انتشار صور التدخين على الشاشات ما يشجع على الإدمان القاتل للتدخين ويصوره بشكل جيد أمام الشباب ما يعيد عادة ممية للملايين.

تعرضت نتفلكس لانتقادات خلال العام الماضي من قبل المنظمة المناهضة للتدخين عن تزايد مشاهد التبغ في أعمالها الأصلية، وعلى الفور استجابة لهذه الانتقادات وصرح المتحدث باسم الشبكة لفاريتي، بأنهم مهتمون لمعرفه المزيد عن الدراسة.

ليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها صناع المحتوى لانتقادات خاصة بإبراز التدخين على الشاشة، وأوضحت دراسات نشرت عام 2011 و2015 أن فحوصات الدماغ للمدخنين وغير المدخنين التي أجريت أثناء مشاهدة الممثلين وهو ينفخون الدخان، أبرزت أن عقولهم تتصور الحركات التي سيقومون بها إذا كانوا يتناولون سيجارة بأنفسهم.