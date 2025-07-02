سُجل 5 وفيات على الأقل بينما تعاني أوروبا من موجة حرارة جعلت مسؤولي البلديات والصحة في العديد من الدول في حالة تأهب.

ولقي شخصان حتفهما على شواطئ جزيرة سردينيا الإيطالية في البحر المتوسط اليوم الأربعاء بسبب مرض ناجم عن الحرارة.

وبالقرب من بلدة بودوني على الساحل الشرقي، أصيب رجل (75 عاما) بنوبة إغماء لم يتعاف منها ، وفقا لخدمات الطوارئ.

كما توفي رجل (60 عاما) على شاطئ بالقرب من بلدة سان تيودورو، على الساحل الشرقي للجزيرة.

وتجاوزت درجات الحرارة في سردينيا وجزيرة كورسيكا الفرنسية المجاورة 40 درجة مئوية عدة مرات في الأيام الأخيرة.

وتعاني إيطاليا من موجة حارة منذ أكثر من أسبوع. واليوم الأربعاء، تم إصدار تحذيرات بشأن الحرارة في 18 مدينة، في حين تم الإبلاغ عن انقطاع التيار الكهربائي في عدة أماكن، بما في ذلك مدينتا فلورنسا وبيرجامو. كما تعرضت منازل في روما أيضا لانقطاع التيار الكهربائي بشكل مؤقت.

وفي فرنسا، توفي ثلاثة أشخاص على الأقل أثناء موجة الحرارة الحالية، بينما تلقى أكثر من 300 شخص رعاية طارئة من خدمات الإنقاذ.

وتم تسجيل وفاة شخصين بعد شكاوى تتعلق بالحرارة، حسبما قالت وزيرة البيئة الفرنسية أنيس بانييه روناتشر اليوم الأربعاء.

وأفادت إذاعة "فرانس إنفو" بوفاة عامل بناء أثناء عمله في ملعب كرة القدم في أوكسير.

وكانت أجزاء كبيرة من فرنسا قد شهدت موجة من الحر الشديد أمس الثلاثاء، حيث تم رفع درجة التأهب إلى أعلى مستوى في 16 منطقة، من بينها باريس. وقد تجاوزت درجات الحرارة 41 درجة مئوية في جنوب ووسط فرنسا، بينما سجلت العاصمة 38 درجة.

وأفادت وسائل إعلام بأن بعض المناطق في فرنسا شهدت أعلى درجات حرارة تم تسجيلها على الإطلاق خلال شهر يوليو.

وفي ألمانيا، سجّلت بلدة أندرناخ في غرب البلاد بعد ظهر اليوم درجة حرارة بلغت 3ر39 درجة مئوية، لتكون بذلك أعلى درجة حرارة تُسجَّل هذا العام، وفقًا لبيانات أولية صادرة عن هيئة الأرصاد الجوية الألمانية.

وجاءت في المرتبة الثانية بلدة تانجرهوته-ديمكر، بولاية سكسونيا-أنهالت بدرجة حرارة بلغت 2ر39، تلتها بلدة كيتسينجن في ولاية بافاريا بـ 1ر39 درجة.

ومع ذلك، لم تصل هذه القراءات إلى الرقم القياسي الأعلى على الإطلاق في تاريخ ألمانيا، والذي بلغ 2ر41 درجة مئوية، وسُجّل في 25 يوليو 2019 بمحطتي الطقس التابعتين للهيئة في تونيسفورست ودويسبورج-بيرل، وكلتاهما في ولاية شمال الراين-ويستفاليا.