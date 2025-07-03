فوز تاريخي للنرويج على سويسرا في بطولة أمم أوروبا للسيدات

أصبح منتخب النرويج أول فريق في تاريخ البطولة يحقق الفوز بمباراته الافتتاحية على فريق البلد المنظم، بينما فشل منتخب سويسرا في تحقيق فوزه الأول في بطولة أمم أوروبا منذ عام 2017.

وكرر المنتخب النرويجي بطل العالم مرتين في عامي 1987 و1993 تفوقه على نظيره السويسري للمرة الثالثة هذا العام 2025.

في مباراة أقيمت وسط حضور جماهيري تجاوز بقليل حاجز 34 ألف متفرج في ملعب "جاكوب بارك" بمدينة بازل، لم يحافظ منتخب سويسرا على تقدمه بهدف نادين ريسن في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني، قلب المنتخب النرويجي الطاولة على منافسه بهدفين في غضون أربع دقائق، حيث أدرك التعادل بهدف في الدقيقة 54، سجلته آدا هيجربيرج، الفائزة سابقا بجائزة الكرة الذهبية.

واحتفلت هيجربيرج بأول هدف لها في بطولة أوروبا منذ عام 2013.

وبعد مرور أربع دقائق، سجلت جوليا ستيرلي لاعبة سويسرا هدفا بالخطأ في مرمى فريقها، ليتقدم المنتخب النرويجي في النتيجة بالدقيقة 58.

وأضاعت هيجربيرج فرصة مؤكدة لتسجيل هدف ثالث للنرويج عندما أهدرت ركلة جزاء في الدقيقة 70، بينما احتُسبت ركلة جزاء أخرى للسويسريين، لكن تم إلغاؤها بداعي التسلل.

وفي وقت سابق، يوم الأربعاء، قص المنتخب الفنلندي شريط افتتاح كأس أمم أوروبا للسيدات لكرة القدم (يورو 2025) بفوز صعب على نظيره الأيسلندي 1 /صفر ، ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى التي تضم أيضا سويسرا والنرويج

سجلت كاترينا كوسولا هدف المباراة الوحيد لمنتخب فنلندا في الدقيقة 70 من المباراة التي أقيمت في ملعب سعته 10 آلاف متفرج.

وتأثر المنتخب الأيسلندي بالنقص العددي في صفوفه بعد طرد اللاعبة هيلدور أنتونسودوتير بعد حصولها على إنذارين في الدقيقة 57.

ويشارك منتخبا فنلندا وآيسلندا في أمم أوروبا للسيدات للمرة الخامسة، وكان قد ودعا البطولة من الدور الأول في النسخة الأخيرة التي فاز بها المنتخب الإنجليزي على أرضه في عام 2022.

وتنطلق منافسات المجموعة الثانية، اليوم الخميس، بلقاء بين إسبانيا بطل العالم ضد البرتغال، بينما يلعب منتخب إيطاليا ضد بلجيكا.

وتقترب إجمالي عائدات البطولة، من 130 مليون يورو (152 مليون دولار)، وهو أكثر من ضعف عائدات نسخة يورو 2022 في إنجلترا.

وتمت مضاعفة الجائزة المالية، إلى 41 مليون يورو (48 مليون دولار) ، بعد أن كانت 16 مليون يورو (75ر18 مليون دولار). ويمكن للبطل أن يحصل على 5 ملايين يورو إضافية (9ر5 مليون دولار) إذا تمكن من الفوز بمبارياته الثلاث في دور المجموعات.

كما تم مضاعفة حصة الإيرادات المخصصة للأندية التي تسمح للاعباتها بالمشاركة في البطولة لتصل إلى 9 ملايين يورو (5ر10 مليون دولار).