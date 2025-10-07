نواب بالكونجرس يطالبون ترامب بإعادة ناشطين أمريكيين تحتجزهم إسرائيل

• عبر رسالة وقعها 25 عضوا بمجلس النواب للإفراج عن 21 مواطنا أمريكيا احتجزتهم إسرائيل من أسطول الصمود العالمي..

دعا أعضاء من الكونجرس الأمريكي إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى الضغط على إسرائيل من أجل إطلاق سراح ناشطين أمريكيين محتجزين عقب الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي.

جاء ذلك في رسالة وقعها 25 عضوا في مجلس النواب الأمريكي بمن فيهم رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، ونشرها عضو مجلس النواب الديمقراطي رو خانا على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الاثنين.

وأشار النواب إلى الاحتجاز غير القانوني لـ 21 مواطنا أمريكيا في إسرائيل، ودعوا إدارة ترامب إلى الضغط على تل أبيب من أجل إطلاق سراحهم.

وجاء في الرسالة: "نطالبكم ببذل كل ما في وسعكم فورا لضمان إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين ومعاملتهم معاملة عادلة وآمنة".

ودعوا إلى التنفيذ الفوري للإجراءات اللازمة، مثل توفير طائرات خاصة لتمكين المواطنين الأمريكيين المحتجزين بشكل غير قانوني في إسرائيل من العودة إلى وطنهم.

واعتبارا من مساء الأربعاء، استولت السلطات الإسرائيلية على 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واعتقلت مئات من الناشطين الدوليين على متنها، قبل أن تعلن البدء بترحيلهم الجمعة.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تُبحر فيها عشرات السفن مجتمعة نحو غزة، التي يقطنها نحو 2.4 مليون فلسطيني، في محاولة جماعية لكسر الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 18 سنة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و160 شهيدا، و169 ألفا و679 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.​​​​​​​