سوريا: هدوء في حلب عقب اشتباكات دامية بين القوات الحكومية وقسد

يسود الهدوء في مدينة حلب السورية، بعد ساعات من اشتباكات دامية بين القوات الحكومية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مساء أمس الاثنين، أدت إلى مقتل مدني وإصابة آخرين.

وذكرت قناة "الإخبارية" السورية، اليوم الثلاثاء، أن فرق الدفاع المدني رفعت الجاهزية وتفقدت أماكن سقوط القذائف واستنفرت الطواقم الطبية في المستشفيات لاستقبال المصابين.

وأفاد الدفاع المدني اليوم بـ "استشهاد مدني وإصابة آخر بقصف صاروخي من قبل قسد استهدف حديقة سيف الدولة" ، مشيرا إلى أن "فرق الطوارئ في الدفاع المدني نقلت الجثمان إلى الطبابة الشرعية في المدينة وتفقدت المكان".

وأشار الدفاع المدني إلى سقوط 4 جرحى، بينهم شاب ووالدته أصيبا بقصف صاروخي قرب منزلهما في حي الميدان بمدنية حلب، لافتا إلى إخماد حريق منزل ومستودع في حي الشيخ طه نتيجة الاشتباكات.

وأعلن محافظ حلب عزام الغريب زيارة عدد من مستشفيات مدينة حلب للاطمئنان على الجرحى والمصابين جراء القصف الذي استهدف بعض الأحياء السكنية من قبل قسد ، مؤكدا سلامة الأهالى ستبقى أولويتهم القصوى و"لن تبرر الاعتداءات على المدنيين تحت أي ذريعة أو تبرير".

ولفت إلى أن الأجهزة الخدمية والطبية والأمنية في حالة جاهزية واستنفار كامل تحسباً لأي طارئ ونتابع التطورات ميدانياً وبشكل مباشر مع الجهات المعنية لضمان سلامة المواطنين والاستجابة الفورية لكل احتياج.

وكان التلفزيون السوري أعلن "توقف الاشتباكات بشكل نهائي في حيي الأشرفية والشيخ مقصود بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار".

ومساء أمس، استهدفت "قوات سوريا الديمقراطية" حواجز الأمن في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية شمالي مدينة حلب، ولا سيما سيف الدولة والميدان وبستان الباشا والسريان، ما تسبب بحالة من الهلع وأضرار مادية واسعة.

وأشار تلفزيون سوريا إلى أن المنطقة شهدت توترات، الليلة الماضية، كانت الأعنف منذ أشهر، والآن بدأت تعود إلى طبيعتها مع انتشار قوى الأمن في محيطها، وبدأ الوضع يشهد استقراراً نسبياً بعد هذه التطورات.