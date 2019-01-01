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ماس كهربائي وراء حريق شقة سكنية بالزيتون

عاطف محمود
نشر فى : الجمعة 5 يوليه 2019 - 8:53 م | آخر تحديث : الجمعة 5 يوليه 2019 - 8:53 م

تمكنت قوات الحماية المدنية في القاهرة من السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية في منطقة الزيتون دون وقوع أية إصابات بشرية وحرر محضر بالواقعة وتم إحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق.

كانت غرفة عمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في الزيتون وفور انتقال 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق تمكنت من السيطرة على النيران قبل أن تمتد إلى الشقق السكنية المجاورة وتبين من المعاينة الأولية أن النار التهمت محتويات الشقة بالكامل وتبين أن ماس كهربائي وراء نشوب الحريق .

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