مبعوث الاتحاد الإفريقي: توقيع اتفاق العسكري السوداني وقادة الاحتجاج خلال أسبوع

•ما تم الاتفاق عليه أقرب إلى النظام البرلماني.. وسيتم التوقيع عليه خلال أسبوع

قال مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان، محمد الحسن ليباد، إنه تم التوصل إلى اتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، وذلك بعد يومين من المفاوضات المباشرة.

وأضاف في تصريحات لفضائية «سكاي نيوز عربية»، صباح الجمعة، «لمسنا إرادة قوية من الطرفين لتتم كل الأمور بالتوافق، والنظام الذي تم الاتفاق عليه أقرب إلى النظام البرلماني حيث تكون الصلاحيات واسعة لرئيس الحكومة».

وأوضح أنه تم الاتفاق على أن تكون الحكومة مشكلة من كفاءات وطنية مستقلة، لافتًا إلى أن الأطراف السودانية ستوقع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال أسبوع على أبعد تقدير.