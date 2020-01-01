«صوت الأزهر»: ملابس المرأة ليست مبررا للاعتداء على خصوصيتها وحريتها وكرامتها

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خصص «الأزهر الشريف» العدد الأحدث من جريدة «صوت الأزهر» التي يصدرها ويرأس تحريرها الكاتب الصحفي أحمد الصاوي، للحديث عن جريمة التحرش.

ودشنت الجريدة وسم «هاشتاج» بعنوان: #طمِّنوا_بناتكم.

ويحمل العدد عناوين مثل:

- علماء الأزهر يُطالبون بدعم ضحايا الاعتداءات الجنسية وتشجيعهن على الكلام والشكوى.

- الصمت أو غض الطَّرف عن هذه الجرائم يُهدد أمن المجتمع ويُشجِع على انتهاك الأعراض والحُرمات.

- الأزهر الشريف وضع كل الأمور فى نصابها ورفض - فى بيان ذائع- لوم الضحية أو اعتبارها شريكة فى الإثم.

- ملابس المرأة - أياً كانت - ليست مبررا للاعتداء على خصوصيتها وحريتها وكرامتها

- التحرش «إشارةً» أو «لفظاً» أو «فعلاً» جريمة قانونية وإثم شرعى وانحراف سلوكى وتجريم الفعل والفاعل يجب أن يكون مطلقاً ومجرداً من أى شرط أو سياق

** الروشتة الأزهرية:

- تفعيل القانون والتجريم والعقاب الرادع.. وحماية الضحايا من التشهير والابتزاز.

- توعية الفتيات بحقوقهن وواجباتهن، وكيف يتصرَّفن عند أى مخاطر.. وتوفير الدعم القانونى لهن.

- تعزيز الثقافة الدينية الصحيحة.. وتنمية الوازع الأخلاقى عند النشء.. وتشجيع الحوار داخل الأسرة.

- وقف التناول الإعلامى والدرامى الذى يٌظهر المتحرشين كشخصيات محببة ما يشجع الشباب على تقليدهم.