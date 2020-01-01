«صوت الأزهر»: ملابس المرأة ليست مبررا للاعتداء على خصوصيتها وحريتها وكرامتها

خصص «الأزهر الشريف» العدد الأحدث من جريدة «صوت الأزهر» التي يصدرها ويرأس تحريرها الكاتب الصحفي أحمد الصاوي، للحديث عن جريمة التحرش.
ودشنت الجريدة وسم «هاشتاج» بعنوان: #طمِّنوا_بناتكم.
ويحمل العدد عناوين مثل:
- علماء الأزهر يُطالبون بدعم ضحايا الاعتداءات الجنسية وتشجيعهن على الكلام والشكوى.
- الصمت أو غض الطَّرف عن هذه الجرائم يُهدد أمن المجتمع ويُشجِع على انتهاك الأعراض والحُرمات.
- الأزهر الشريف وضع كل الأمور فى نصابها ورفض - فى بيان ذائع- لوم الضحية أو اعتبارها شريكة فى الإثم.
- ملابس المرأة - أياً كانت - ليست مبررا للاعتداء على خصوصيتها وحريتها وكرامتها
- التحرش «إشارةً» أو «لفظاً» أو «فعلاً» جريمة قانونية وإثم شرعى وانحراف سلوكى وتجريم الفعل والفاعل يجب أن يكون مطلقاً ومجرداً من أى شرط أو سياق
** الروشتة الأزهرية:
- تفعيل القانون والتجريم والعقاب الرادع.. وحماية الضحايا من التشهير والابتزاز.
- توعية الفتيات بحقوقهن وواجباتهن، وكيف يتصرَّفن عند أى مخاطر.. وتوفير الدعم القانونى لهن.
- تعزيز الثقافة الدينية الصحيحة.. وتنمية الوازع الأخلاقى عند النشء.. وتشجيع الحوار داخل الأسرة.
- وقف التناول الإعلامى والدرامى الذى يٌظهر المتحرشين كشخصيات محببة ما يشجع الشباب على تقليدهم.