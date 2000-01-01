التصريح بدفن جثة مقاول عثر عليه مقتولا بمنطقة صحراوية في الجيزة

تباشر النيابة الكلية بجنوب الجيزة التحقيقات حول العثور على جثة شخص مدفونة بمنطقة صحراوية، تم استدراجه وقتله بالاعتداء عليه بأسلحة بيضاء، ودفن جثته بالصحراء، وأمرت النيابة التصريح بالدفن بعد ان تم تشريح الجثة كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة لمعرفة تفاصيل الواقعة، وطلبت تحريات رجال المباحث التكملية حول الحادث.



كانت مديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص بمنطقة صحراوية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال مناظرة الجثة وإجراء المعاينة والتحريات، أن الجثة لمقاول، تم الاعتداء عليه وقتله، ودفن جثته بالصحراء، لإخفاء معالم الجريمة، إلا أن الكلاب الضالة نهشت مكان دفن الجثة، ما أدى إلى اكتشافها، وحدد رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، هوية الجثة وتبين أنه يدعى "أ.م"، مقاول.

‫ويجرى رجال المباحث، تحريات مكثفة، لكشف غموض الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لأمن الجيزة وتولت النيابة التحقيق.‬