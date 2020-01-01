متحدث التضامن: سيتم عمل تحاليل كورونا للعاملين بالحضانات بشكل أولي

قال محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن اشتراطات إعادة فتح الحضانات مرة أخرى تنقسم لأكثر من شق، لافتًا إلى أن بعض الاشتراطات خاصة بالعاملين في الحضانات.

وأضاف «العقبي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس السبت، أن الاشتراطات من ضمنها عمل التحاليل اللازمة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» بشكل أولي، لعكس الحالة الصحية للعامل.

ونوه أن العامل بالحضانة تتم إحالته للتحاليل الأكثر تقدمًا إذا تم اكتشاف أي اضطراب في الأجسام المضادة، وفقًا لتقدير وزارة الصحة والسكان، قائلًا إن الوزارة وزعت منشورًا في المديريات بمراجعة هذا القرار بعد أسبوعين من التطبيق.

وأشار متحدث وزارة التضامن إلى أن الوزارة ستتشدد في إجراء التحاليل بشكل دوري أو شبه دوري، حال ظهور حالات إصابة بـ«كوفيد - 19»، مضيفًا أن تعويض بعض العاملين في الحضانات، خلال الفترة المقبلة، أحد الأمور التي تتم دراستها حاليًا.