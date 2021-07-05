أستاذ علوم أرض بجامعة أمريكية: لا يمكن لوم مصر على أي شيء بملف سد النهضة

قال الدكتور هشام العسكري، أستاذ علوم الأرض والاستشعار بعد بجامعة شابمان بالولايات المتحدة الأمريكية، إن الدولة المصرية فعلت ما بوسعها واتخذت كل السبل الممكنة؛ للحفاظ على الوحدة والحق وحياة الشعوب بملف سد النهضة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء الاثنين، أنه لا يمكن لوم مصر على أي شيء بملف سد النهضة، وخاصة أنها تطالب بحقها في الحياة، مشددًا على أهمية دور المجتمع الدولي في الحفاظ على الحق المائي لمصر.



وأشار إلى أن انعقاد جلسة لمجلس الأمن بشأن سد النهضة خطوة مقبولة، مؤكدًا على أن تحرك الخارجية والدبلوماسية المصرية بشأن الملف تحرك مطلوب وواعد ورشيد.



ونوه أستاذ الاستشعار عن بعد، إلى أن رد فعل المجتمع الدولي بشأن الملف ربما لن يكون مطابقًا للمعطيات وما تتمناه مصر، متابعًا أن «انعقاد جلسة المجلس تقدم سياسي أيًا كانت مخرجاته».



وأوضح أن مجلس الأمن لن ينعقد على شيء لا يرى به خطورة، معربًا عن أمنياته في وجود الأصوات العاقلة والراشدة في المجتمع الإثيوبي؛ وخاصة أن مصر تتمنى له الخير والرخاء.



وذكر أن مصر تمتلك القدرة العلمية والمجتمعية والسياسية للمساعدة بأشكال مختلفة لتحقيق التنمية في إثيوبيا وحدوث التكامل والتوافق، مختتمًا: «الضرر يقع عند الخلاف ما بين التنمية والحياة، لكن الحياة أهم من التنمية».



وتوجه سامح شكري، وزير الخارجية، إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في إطار التحضير للجلسة المقرر عقدها لمجلس الأمن بالأمم المتحدة لتناول قضية سد النهضة الإثيوبي، والتي تعقد بناءً على طلب مصر والسودان.



وحسبما ذكرته وزارة الخارجية عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، صباح الأحد، صرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه من المقرر أيضًا أن يعقد الوزير شكري خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المكثفة بعدد من نظرائه الوزراء، والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمجلس الأمن، والمسئولين بالأمم المتحدة، وذلك لإعادة التأكيد على الموقف المصري الثابت تجاه قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية.