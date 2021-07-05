أعلن المتحدث باسم وفد التفاوض السوداني بشأن سد النهضة، اليوم الاثنين، أن بلاده تمتلك عدة خيارات للتعامل مع الملء الثاني لسد النهضة، مضيفاً "سنعلن خياراتنا في الوقت المناسب".



وقال في مؤتمر صحفي، في إطار التحضير للجلسة المقرر عقدها لمجلس الأمن بالأمم المتحدة الخميس المقبل، لتناول قضية سد النهضة الإثيوبي، "ذهبنا لمجلس الأمن من أجل إلزام إثيوبيا"، مؤكداً على وضع كل السيناريوهات بناء على نتائج الجلسة هناك، وفقا لموقع "العربية.نت" الإخباري.



كما أضاف "تعزيز مفاوضات السد هو الهدف الأساسي من الذهاب لمجلس الأمن".



بدوره، أكد وزير الري السوداني ياسر عباس، في نفس المؤتمر "أجرينا سلسلة اتصالات قبيل جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة".



وتابع "نتوقع أن يأخذ مجلس الأمن بالاعتبار مطالب السودان"، مشيرا إلى أن الخرطوم ستطالب إثيوبيا في مجلس الأمن بوقف الإجراءات الأحادية.



جاء ذلك بعدما أعلنت إثيوبيا، الأحد، أنها ستواصل المرحلة الثانية لملء خزان السد، وفقاً للخطة التي وضعتها سابقاً.