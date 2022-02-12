مصرع شقيقين في اصطدام موتوسيكل وكارو بالدقهلية

لقي شقيقان مصرعهما متأثرين بإصابتهما التي لحقت بهما إثر وقوع حادث اصطدام موتوسيكل وعربة كارو بالطريق الواصل بين قريتي شاوه وكوم الديربي بنطاق مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل المتوفيين إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.



وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة، بورود إشارة من مستشفى المنصورة الدولي بوصول كل من محمد هشام سامبو الوهيدي وشقيقة أحمد هشام سامبو الوهيدي، جثتين هامدتين ادعاء حادث طريق.



انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة المقدم عبدالحميد الشورى، رئيس المباحث، وبالفحص تبين استقلال المتوفيين موتوسيكل وخلال سيرهما بطريق "كوم الديربي - شاوه" اصطدموا بعربة كارو؛ ما تسبب في مصرعهما.

جرى إيداع جثامين المتوفيين بمشرحة مستشفى المنصورة الدولي فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي أمرت بتسليم الجثامين لذويهما لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.