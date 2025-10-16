سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بلغ احتياطي البنك المركزي التركي بالأسبوع المنتهي في 10 أكتوبر الجاري، 189 مليارا و734 مليون دولار، مسجلا رقما قياسيا جديدا.

وبحسب معطيات المركزي التركي، الخميس، سجل الاحتياطي زيادة بمقدار 3 مليارات و518 مليون دولار بالأسبوع المنتهي في 10 أكتوبر الجاري، مقارنة بالأسبوع الذي قبله.

وارتفع إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك في الفترة المذكورة، بواقع 309 ملايين دولار، ليبلغ 87 مليارا و337 مليون دولار.

في حين ارتفع إجمالي احتياطيات الذهب بمقدار 3 مليارات و208 ملايين دولار، ليصل إلى 102 مليار و397 مليون دولار.